Universidade Sénior de Vila Franca de Xira abre matrículas

A Universidade Sénior (US) de Vila Franca de Xira vai abrir um novo período de matrículas intercalares entre os dias 5 e 16 de Janeiro, permitindo a frequência do ano lectivo 2025/2026. Este projecto de ensino informal destina-se à população sénior do concelho que pretende manter-se activa, curiosa e motivada para a aquisição de novas aprendizagens e competências. As inscrições decorrem exclusivamente de forma presencial nos serviços administrativos da sede da Universidade Sénior, situada no Palácio Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. O atendimento realiza-se de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Podem candidatar-se residentes no concelho com idade igual ou superior a 50 anos, independentemente do grau de escolaridade, desde que se encontrem reformados. No acto da inscrição, os interessados poderão escolher até cinco disciplinas, de acordo com os seus interesses pessoais.

No presente ano lectivo, a Universidade Sénior disponibiliza mais de 65 disciplinas, organizadas em cinco áreas: Ciências Naturais e Exactas; Ciências Sociais, Humanas e Políticas; Artes e Ofícios Tradicionais; Actividade Física e Bem-Estar; Música, Artes Plásticas e Performativas. As aulas decorrem de segunda a quinta-feira, entre as 10h00 e as 17h00, de acordo com os horários definidos. As disciplinas são leccionadas por professores e educadores sociais em regime de voluntariado, cujo contributo é considerado essencial para o funcionamento da Universidade Sénior e para o sucesso dos seus objectivos enquanto serviço público.