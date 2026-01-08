O auditório da ULS Lezíria recebeu os novos médicos em início de internato - FOTO – ULS Lezíria

Vinte e nove médicos internos fazem formação na Unidade Local de Saúde Lezíria

A Unidade Local de Saúde da Lezíria acolheu na segunda-feira, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, 29 novos médicos internos que ali vão fazer formação.