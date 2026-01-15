Alentejo e Lezíria com 9 milhões para projectos de inclusão social pela cultura

O objectivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo passa pela inclusão social através da dinamização de práticas artísticas e culturais participativas e da melhoria do acesso à cultura.

Um total de 44 projectos vai ser desenvolvido no Alentejo e Lezíria do Tejo focado na cultura como instrumento de inclusão social de grupos vulneráveis, numa dotação comunitária global de nove milhões de euros. Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo anunciou que a assinatura dos Termos de Aceitação das 44 candidaturas aprovadas, no âmbito do aviso “Inclusão pela Cultura”, decorreu na sexta-feira, 9 de Janeiro, em Évora.

A cerimónia “assinala um momento decisivo para a concretização dos projectos aprovados, que irão contribuir para o reforço da inclusão social e para a valorização da cultura como motor de desenvolvimento humano e territorial” no Alentejo e Lezíria do Tejo, pode ler-se no comunicado.

As candidaturas aprovadas abrangem “um conjunto alargado de projectos que utilizam a expressão artística e cultural como meio de promoção da inclusão social, da participação cívica e da coesão territorial no Alentejo”, indicou. As operações apoiadas, acrescentou a CCDR, enquadram-se em iniciativas que promovem a inclusão social de grupos particularmente vulneráveis, nomeadamente crianças e jovens, população idosa, pessoas com deficiência, famílias e comunidades em risco de exclusão social.

O objectivo passa pela inclusão social “através da dinamização de práticas artísticas e culturais participativas, da mediação cultural, da melhoria do acesso à cultura e da produção de conteúdos culturais acessíveis”, resumiu.