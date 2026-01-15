uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Cultura e Lazer Biblioteca de Almeirim acolhe expos ...

Biblioteca de Almeirim acolhe exposição “A Harmonia da Contemplação”

A exposição cruza pintura acrílica e reutilização de cadeiras, numa reflexão artística sobre a natureza e a sustentabilidade. Está em exibição de 7 de Janeiro a 14 de Fevereiro.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A exposição de pintura “A Harmonia da Contemplação”, da artista Dina Oliveira, vai estar na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, entre 7 de Janeiro e 14 de Fevereiro. A mostra dá a conhecer a identidade artística da autora através da conjugação de duas grandes paixões: a pintura acrílica de paisagens da natureza e a recuperação de cadeiras em fim de vida, que são transformadas visualmente sem perder a sua função original.
Dina Oliveira nasceu em Ourém, a 9 de Janeiro de 1974, e reside actualmente no Entroncamento. Autodidacta, desenvolveu uma forte ligação à pintura a acrílico, sem nunca abandonar o gosto por reinventar objectos já inutilizados. Após ter apresentado a exposição “Retratos de Momentos” em várias salas pela região, chega agora a Almeirim com “A Harmonia da Contemplação”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...