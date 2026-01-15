Exposição sobre Camões

A Biblioteca Municipal de Ourém tem em exibição a exposição “Para além da estante – IA, Bibliotecas e o futuro das histórias – 500 anos do nascimento de Camões nas bibliotecas de Ourém”. A mostra está patente até ao dia 30 de Janeiro.

“Nesta exposição toda a comunidade poderá apreciar os trabalhos resultantes da comemoração do mês das bibliotecas escolares (Outubro de 2025) executados com orientação do Grupo de Trabalho Concelhio da Rede de Bibliotecas de Ourém”, por alunos de escolas e colégios do concelho de Ourém, revelou o município.