uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Cultura e Lazer Festa de Carnaval na Sinterra com p ...

Festa de Carnaval na Sinterra com prémios

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Associação Recreativa Cultural Desportiva Sinterrense organiza mais uma festa de Carnaval, na segunda-feira, 16 de Fevereiro, a partir das 22h30. A animação vai estar a cargo do organista Vilela. Como habitualmente, vão ser atribuídos prémios para o melhor mascarado, melhor disfarce de criança e melhor grupo de mascarados. A organização promete uma noite inesquecível na Sinterra, concelho de Santarém, cheia de música, cor e diversão.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...