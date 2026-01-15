uma parceria com o Jornal Expresso

Morreu sócio-fundador da Associação de Carvalhos de Figueiredo
Orlando Ribeiro - Foto Facebook Orlando Ribeiro

Morreu sócio-fundador da Associação de Carvalhos de Figueiredo

Morreu no domingo, 11 de Janeiro, um dos sócios-fundadores da Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo. Orlando Ribeiro faleceu na sua casa, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar, vítima de doença súbita. Trabalhou durante muitos anos como técnico auxiliar na Farmácia da Misericórdia, em Tomar. Foi ainda paraquedista, durante o serviço militar. Tinha 71 anos. A ACR de Carvalhos de Figueiredo, onde Orlando Ribeiro foi dirigente durante vários mandatos, manifestou pesar pela morte inesperada. “O Orlando Ribeiro foi um dos pilares na criação da ACR, deixando uma marca indelével pelo seu espírito de dedicação, serviço e amor à terra. O seu contributo, visão e compromisso com o associativismo ficarão para sempre na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver e trabalhar”, pode ler-se em comunicado.

