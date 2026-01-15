Pintura de Alice Reis para ver em Santarém

A exposição de pintura “Renascer”, com obras de Alice Reis, foi inaugurada na sexta-feira, 9 de Janeiro, no Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém. A artista ribatejana nasceu em 1949, iniciando logo após a fase liceal o interesse pelas artes, lê-se na nota divulgativa da exposição. Frequentou o Conservatório Nacional de Música, onde obteve o Curso Geral de Educação Musical e Piano. Foi mais tarde, através do seu autodidactismo, que descobriu a paixão pelas artes visuais.

Na mesma nota refere-se que Alice Reis começou pela pintura a óleo e foi paulatinamente explorando outras formas de criação, contemplando vários temas e retratando na sua colecção obras de estilos diferentes, que vão do impressionismo ao retrato. Expôs no Ateneu de Lisboa, na Casa de Portugal em Paris, no Hotel Tivoli de Vilamoura e Livraria Bulhosa em Lisboa, e agora é a vez de mostrar a sua arte nas instalações do Centro Cultural Regional de Santarém.