uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Cultura e Lazer Tertúlia de Poesia em Constância te ...

Tertúlia de Poesia em Constância tem como tema o Inverno

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A próxima Tertúlia de Poesia a realizar no auditório da Casa-Memória de Camões, em Constância, está agendada para dia 17 de Janeiro, pelas 16h00, e tem como tema o Inverno. “É a estação do ano que nos falta evocar na inspiração dos poetas, depois de já termos celebrado as outras. Celebrar o quê? O frio e a chuva, a neve e a tempestade? O granizo e o mar zangado que esfacela e por vezes dizima comunidades mais precárias? Para além da poética subjacente a estes conceitos, tristeza, abandono, solidão, decadência… o Inverno também nos traz o retorno, a vida que continua, mesmo invisível, a entretecer os fios, as raízes que o chão nunca desnuda mas se vão fortalecendo para brotar de novo”, diz a organização, que pertence à Associação Casa-Memória de Camões em Constância.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...