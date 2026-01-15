uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
2026-01-15
Associação Desportiva de Mação volta à liderança do campeonato distrital

O futebol distrital em Santarém voltou este domingo, 11 de Janeiro, com a 14ª jornada do campeonato da 1ª divisão e trouxe mudanças na liderança da tabela, com a derrota da Associação Desportiva Fazendense por 2-0 frente ao Atlético Clube Alcanenense. Esta derrota permitiu à Associação Desportiva de Mação recuperar a liderança do campeonato depois de uma vitória por 5-1 frente ao Grupo Desportivo “O Coruchense”.
Na restante jornada, o Clube Desportivo de Torres Novas venceu o Clube Atlético Riachense em casa por 2-1, ficando apenas a cinco pontos do 1º lugar, assim como a Associação Recreativa do Porto Alto venceu o Clube Atlético Ouriense por 3-0 em casa, ficando apenas a seis pontos de distância do 1º lugar. O Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça empatou 2-2 com o Entroncamento Atlético Clube. A União Futebol Comércio e Indústria de Tomar iniciou o ano com uma vitória assertiva por 5-2 frente ao Tramagal Sport União. O Grupo Desportivo Pontével venceu o Sport Lisboa e Cartaxo por 2-0 e no último jogo desta 14ª jornada, o Clube Desportivo Amiense venceu o Sport Abrantes e Benfica por 3-0.

Estrela Ouriquense mantém a liderança
O Estrela Futebol Clube Ouriquense começou o novo ano a receber o 2º classificado da Série A do Campeonato Distrital de 2ª Divisão e empatou por 2-2, mantendo a liderança isolada na tabela. O Grupo Desportivo Forense recebeu o Grupo Desportivo Samora Correia B e venceu por 5-1. O Sport Clube Rio Maior venceu a União Desportiva de Santarém B por 2-1, assim como o Clube Desportivo Salvaterrense venceu o Grupo Desportivo do Rebocho, também por 2-1. No último jogo desta jornada, o Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo venceu o Grupo Desportivo de Benavente por 4-2 em casa.
Na Série B, a Associação Desportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama aproxima-se cada vez mais do título e da promoção à Série A, com uma vitória por 7-0 frente ao Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos”. A União Desportiva Atalaiense venceu o Atlético Clube Recreativo Espinheirense por 1-0 em casa. A Casa do Povo do Pego defrontou o Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede e empatou a zero. O Sport Abrantes e Benfica B recebeu o Sport Clube Ferreira do Zêzere e saiu derrotado por 5-1. A Liga Regional de Melhoramentos de Ortiga recebeu o Vitória Futebol Clube Mindense e venceu por 2-1. No último confronto da jornada, o Atlético Clube de Pernes recebeu o Centro Cultura e Desporto de Caxarias e perdeu por 3-1.

