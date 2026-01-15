Casa do Povo da Ereira organiza IV Trail Terras da Hera

A Casa do Povo da Ereira, em parceria com a Equipa Trail Terras da Hera, vai organizar a IV edição do Trail Terras da Hera no dia 15 de Março. As inscrições já se encontram abertas online e decorrem até ao dia 8 de Março. Até 28 de Fevereiro, os preços são de 13 euros para o Trail Longo, 12 euros para o Trail Curto e oito euros para a caminhada, enquanto que entre 1 e 8 de Março, os valores sobem para 15 euros nos dois trails e 10 euros na caminhada. O programa inclui ainda um almoço opcional pelas 12h30 e tem o custo de 10 euros, estando também disponível a aquisição de uma camisola por cinco euros.