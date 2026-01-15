uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026-01-15
Juniores femininas do Vitória de Santarém entre as 16 melhores do país no futsal
Júniores do Vitória de Santarém conseguiram um lugar entre as melhores equipas do país - FOTO VCS

Juniores femininas do Vitória de Santarém entre as 16 melhores do país no futsal

O Vitória de Santarém iniciou o ano de 2026 da melhor forma, ao garantir o apuramento da equipa de juniores de futsal feminino para a segunda fase do Campeonato Nacional Sub-19, após um empate 3-3 no terreno do Sport Clube União Torreense. O resultado permitiu às vitorianas assegurar a qualificação como segundo melhor terceiro classificado entre todas as séries da competição, assegurando um lugar entre as 16 melhores formações nacionais. A equipa orientada por Ana Matias ficou a escassos pontos do segundo lugar da série, posição que garantiria automaticamente o apuramento, tendo sido ultrapassada pelo União Atlético Povoense. O arranque de 2026 ficou também marcado por mudanças na equipa sénior masculina, com a saída de Pedro Mesquita do comando técnico. O Vitória de Santarém agradeceu ao treinador a dedicação ao longo dos dois anos e meio em que liderou a equipa, adiantando que se encontra a trabalhar na definição da sucessão, com o objectivo de enfrentar com ambição o que resta do Campeonato Nacional da III Divisão de Futsal, actualmente ainda na primeira volta.

