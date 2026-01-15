uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Desporto Ricardo Cardoso reeleito presidente ...
Ricardo Cardoso reeleito presidente do Sporting de Tomar
Ricardo Cardoso - foto arquivo O MIRANTE

Ricardo Cardoso reeleito presidente do Sporting de Tomar

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Ricardo Cardoso foi reeleito presidente da direcção do Sporting Clube de Tomar. O acto eleitoral definiu o novo elenco directivo da histórica colectividade, que passa a contar com Francisco Madureira Salgueiro como vice-presidente, Sérgio Brás Louro (tesoureiro) e Marco António Durão (secretário). A direcção integra ainda como vogais Joaquim Fernandes de Sousa, Pedro Miguel Tavares, Miguel Coelho Rodrigues, Ricardo Fernandes Rodrigues e Manuel Coelho Vitorino, contando com três suplentes.
A mesa da assembleia geral será presidida por Anabela Gaspar de Freitas, tendo como vice-presidente Rui Ferreira da Graça e como secretário Guilherme Madeira Silva. Já o conselho fiscal passa a ser liderado por Carlos Conde Tomaz, com Miguel Vilela Cristóvão como secretário e Paulo Gomes Bragança como relator.
A eleição dos novos corpos sociais marca o início de um novo ciclo no Sporting de Tomar, com a direcção agora eleita a assumir a responsabilidade de conduzir os destinos do clube nos próximos dois anos, num período que se perspectiva exigente para a consolidação do projecto desportivo e associativo da instituição.

Ricardo Cardoso reeleito presidente do Sporting de Tomar
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...