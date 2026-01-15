Santarém Basket campeão distrital em sub-18 feminino

uma parceria com o Jornal Expresso

Basquetebolistas de Santarém venceram jogo decisivo na Nave Desportiva

O Santarém Basket Clube sagrou-se campeão distrital 2025-2026 no escalão sub-18 feminino, vencendo na disputadíssima final a equipa da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, por 70-69. O jogo decisivo decorreu no domingo, 11 Janeiro, na Nave Desportiva de Santarém, perante numerosa assistência de adeptos de ambas as equipas.

