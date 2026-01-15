Sporting de Tomar, União do Entroncamento e Vilafranquense despedem-se da Taça de Portugal

Sporting Clube de Tomar foi eliminado da Taça de Portugal de Hóquei em Patins nos 16 avos de final pela Associação Juventude Viana por 6-3.

O Sporting Clube de Tomar deslocou-se no sábado, 10 de Janeiro, até Viana do Castelo para defrontar a Associação Juventude Viana nos 16 avos-de-final da Taça de Portugal e saiu derrotado por 6-3, despedindo-se assim de mais uma competição. Alexandre Marques (2) e Rémi Hernan fizeram os golos da formação nabantina. A União Futebol Entroncamento foi também eliminada da Taça de Portugal no domingo, 11 de Janeiro. A formação do Entroncamento recebeu o Futebol Clube do Porto e foi massacrada, perdendo por 14-0. O foco da equipa de Nuno Nobre é a manutenção no campeonato nacional de 2ª divisão.

A União Desportiva Vilafranquense recebeu a Associação Desportiva de Oeiras e também não conseguiu um bom resultado, ao perder por 9-1, sendo também eliminados da Taça de Portugal. Rafael Tomás fez o único golo da formação de Vila Franca de Xira.