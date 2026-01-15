Autocarros eléctricos para renovar frota escolar em Alenquer

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a abertura de procedimento para aquisição de dois autocarros 100% eléctricos, destinados ao transporte colectivo de crianças no concelho, no âmbito do Programa de Descarbonização dos Transportes Públicos. O preço base da aquisição foi fixado em 325.020 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O município refere que a aquisição de equipamento de transporte moderno e sustentável, reforçando o compromisso com a mobilidade eléctrica e a eficiência ambiental.