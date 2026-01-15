Centro de Portugal consolida liderança nacional no turismo náutico

O Centro de Portugal reforçou na quinta-feira, 8 de Janeiro, a sua posição como a região com maior oferta estruturada de turismo náutico em Portugal, com a certificação da Estação Náutica da Região de Coimbra. Esta é a maior Estação Náutica do país, agregando 19 municípios, três pólos territoriais e 132 parceiros institucionais e empresariais. Presente na cerimónia, que decorreu na Praia Fluvial do Vimieiro, em Penacova, o presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, sublinhou que o Centro de Portugal é, hoje, “a região com mais Estações Náuticas do país”, resultado de um trabalho articulado entre entidades públicas e privadas e de uma aposta estratégica clara no turismo activo e desportivo.

A certificação da Estação Náutica da Região de Coimbra vem reforçar uma rede que já posiciona o Centro de Portugal na liderança nacional, com um terço das Estações Náuticas certificadas existentes no país. No litoral da região estão já certificadas seis Estações Náuticas. No interior, estão certificadas várias estações, entre as quais a de Castelo de Bode. A náutica de recreio representa actualmente cerca de 556 milhões de euros em Portugal, correspondendo a 1,2% da indústria do turismo. As Estações Náuticas são uma rede nacional de oferta turística de qualidade certificada, que promove a valorização integrada dos recursos náuticos. Cada estação reúne, além das actividades náuticas, serviços complementares, como alojamento, restauração e animação turística, oferecendo experiências completas para os visitantes e comunidades locais.