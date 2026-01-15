uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Economia Cimpor arranca em Alhandra com rede ...

Cimpor arranca em Alhandra com rede 5G privada e prepara expansão global

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A fábrica da Cimpor, em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, foi a primeira a beneficiar da implementação de uma rede móvel privada (MPN) 5G Standalone, um projecto da empresa cimenteira que está já concluído em todas as unidades de produção de cimento da empresa em Portugal e que abre caminho a uma futura expansão internacional.
Em comunicado, a Cimpor refere a parceria com a Vodafone Portugal e a Ericsson, para a implementação bem sucedida de infraestruturas 5G dedicadas nas fábricas de Alhandra, Loulé e, mais recentemente, Souselas. Com esta aposta, a empresa posiciona-se na linha da frente da Indústria 4.0, ao dotar as suas três principais unidades industriais com tecnologia de comunicações de última geração.
As três fábricas passam agora a contar com cobertura 5G completa, segura e dedicada, com latência inferior a 10 milissegundos e sem interferências, superando as limitações das redes tradicionais em ambientes industriais complexos. Esta capacidade permite ligar, em simultâneo, sensores, sistemas de videovigilância, drones, veículos autónomos e outros dispositivos críticos do chão de fábrica, assegurando elevados níveis de fiabilidade, mesmo em contextos exigentes marcados por poeiras, vibrações e grandes estruturas metálicas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...