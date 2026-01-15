Cimpor arranca em Alhandra com rede 5G privada e prepara expansão global

A fábrica da Cimpor, em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, foi a primeira a beneficiar da implementação de uma rede móvel privada (MPN) 5G Standalone, um projecto da empresa cimenteira que está já concluído em todas as unidades de produção de cimento da empresa em Portugal e que abre caminho a uma futura expansão internacional.

Em comunicado, a Cimpor refere a parceria com a Vodafone Portugal e a Ericsson, para a implementação bem sucedida de infraestruturas 5G dedicadas nas fábricas de Alhandra, Loulé e, mais recentemente, Souselas. Com esta aposta, a empresa posiciona-se na linha da frente da Indústria 4.0, ao dotar as suas três principais unidades industriais com tecnologia de comunicações de última geração.

As três fábricas passam agora a contar com cobertura 5G completa, segura e dedicada, com latência inferior a 10 milissegundos e sem interferências, superando as limitações das redes tradicionais em ambientes industriais complexos. Esta capacidade permite ligar, em simultâneo, sensores, sistemas de videovigilância, drones, veículos autónomos e outros dispositivos críticos do chão de fábrica, assegurando elevados níveis de fiabilidade, mesmo em contextos exigentes marcados por poeiras, vibrações e grandes estruturas metálicas.