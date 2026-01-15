uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-01-15
Desemprego recua no concelho de Vila Franca de Xira

Desemprego diminuiu no concelho mas na Póvoa de Santa Iria, Alverca e Vila Franca de Xira há mais gente sem emprego e a procurar trabalho.

Os mais recentes dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), referentes a Novembro de 2025, revelam uma diminuição do número de desempregados inscritos no Centro de Emprego de Vila Franca de Xira. No total, estavam registadas 3.729 pessoas, o que corresponde a uma redução mensal de 0,9% e a uma quebra homóloga de 11,3%, confirmando uma tendência global de descida do desemprego no concelho.
A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa continua a ser o território com maior número de desempregados no concelho, somando 866 inscritos. Apesar de liderar em valores absolutos, esta freguesia registou uma evolução positiva, com uma redução mensal de 20 pessoas a procurar emprego, equivalente a uma variação em cadeia de -2,3%, e uma diminuição anual de -12,3%.
Segue-se a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, com 843 desempregados inscritos. Aqui, a descida foi mais ligeira nesse mês (-0,4%, menos três inscritos), mas expressiva em termos homólogos, com uma redução de 13,4% face a Novembro de 2024.
Em terceiro lugar surge a freguesia de Vila Franca de Xira, com 710 inscritos no centro de emprego. Ao contrário da maioria das freguesias, verificou-se um ligeiro aumento mensal, com mais dois desempregados (+0,3%). Ainda assim, em termos anuais, esta freguesia apresenta a maior redução homóloga do concelho, com uma descida de 17,5%.
Já a freguesia de Vialonga contabilizou 579 pessoas desempregadas, registando uma redução mensal de três inscritos (-0,5%) e uma variação anual de -3,7%, revelando uma descida mais moderada quando comparada com outras áreas do concelho.
No que diz respeito à União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, estavam inscritas 418 pessoas à procura de trabalho, menos nove do que no mês anterior (-2,1%). A variação homóloga foi igualmente negativa, embora mais contida, situando-se nos -2,3%.
Por fim, a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras apresenta o menor número de desempregados, com 313 inscritos. Neste caso, o valor manteve-se inalterado face ao mês anterior, registando-se ainda assim uma descida homóloga significativa de 11,3%. No conjunto, revelam os dados do IEFP, o mercado de trabalho no concelho de VFX tem verificado uma melhoria gradual nos últimos meses, ainda que com comportamentos diferenciados entre freguesias e com alguns sinais pontuais de estagnação ou ligeiro aumento mensal.

