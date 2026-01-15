uma parceria com o Jornal Expresso

Câmara de Coruche aprova reforço sa ...

Câmara de Coruche aprova reforço salarial para reconhecer mérito dos funcionários

A decisão introduz um instrumento até agora inédito no município de Coruche e assenta nas avaliações de desempenho, abrangendo várias carreiras da estrutura autárquica.

A Câmara de Coruche aprovou a aplicação de uma medida de valorização remuneratória dos trabalhadores municipais, recorrendo ao mecanismo de alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária, em complementaridade com o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP). A medida, aplicada pela primeira vez no município, permite proceder a melhorias salariais de trabalhadores já em funções, através da alteração da sua posição remuneratória, com base nas avaliações de desempenho anteriormente obtidas. O objectivo é reconhecer o mérito, o desempenho e a dedicação dos trabalhadores da autarquia.
De acordo com a deliberação, o mecanismo está enquadrado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e segue as orientações técnicas da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, sendo dirigido exclusivamente a trabalhadores que tenham obtido classificações positivas nas últimas avaliações relativas às funções exercidas na posição remuneratória actual.
Para o ano de 2026, foi definido um montante global de 238.869 euros, incluindo encargos sociais, destinado às alterações facultativas de posicionamento remuneratório. O valor prevê uma distribuição equilibrada entre as diferentes carreiras existentes no município, nomeadamente técnico superior, assistente técnico, assistente operacional e bombeiros municipais.
Com esta decisão, o executivo municipal considera dar um sinal claro de valorização dos seus profissionais, reforçando uma política de gestão de recursos humanos assente no reconhecimento do mérito, na motivação e na justiça interna, sublinhando o papel dos trabalhadores municipais na qualidade do serviço público prestado à população.

