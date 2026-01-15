Junta de Olhalvo procura solução definitiva para caminhos vicinais

A Junta de Freguesia de Olhalvo, Alenquer, informou que tem vindo a reparar, após cada intempérie, os caminhos vicinais da freguesia, recorrendo à colocação de macadame. Segundo o executivo, esta solução, embora dispendiosa em material e mão-de-obra, tem-se revelado ineficaz, uma vez que o escorrer das águas arrasta o macadame, formando regos que entopem valetas e sujam as vias adjacentes.

Perante esta situação, a junta anunciou que está a estudar uma nova solução, que será inicialmente testada num caminho vicinal. Caso o teste corresponda às expectativas, a intervenção será alargada a todos os caminhos da freguesia. O executivo destacou que a medida permitirá resolver uma deficiência antiga, assegurando uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.