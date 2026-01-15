uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Política Junta de Olhalvo procura solução de ...

Junta de Olhalvo procura solução definitiva para caminhos vicinais

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Junta de Freguesia de Olhalvo, Alenquer, informou que tem vindo a reparar, após cada intempérie, os caminhos vicinais da freguesia, recorrendo à colocação de macadame. Segundo o executivo, esta solução, embora dispendiosa em material e mão-de-obra, tem-se revelado ineficaz, uma vez que o escorrer das águas arrasta o macadame, formando regos que entopem valetas e sujam as vias adjacentes.
Perante esta situação, a junta anunciou que está a estudar uma nova solução, que será inicialmente testada num caminho vicinal. Caso o teste corresponda às expectativas, a intervenção será alargada a todos os caminhos da freguesia. O executivo destacou que a medida permitirá resolver uma deficiência antiga, assegurando uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...