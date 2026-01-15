uma parceria com o Jornal Expresso

Ministro das Infraestruturas visitou Benavente no âmbito do novo aeroporto
Ministro das Infraestruturas visitou Benavente no âmbito do novo aeroporto
Miguel Pinto de Luz esteve, com autarcas e empresários, no Benavente Logistic Park - FOTO – CM Benavente

Ministro das Infraestruturas visitou Benavente no âmbito do novo aeroporto

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve sexta-feira, 9 de Janeiro, no concelho de Benavente, no âmbito de uma reunião de trabalho dedicada ao aeroporto Luís de Camões. A visita incluiu ainda uma deslocação ao Benavente Logistic Park, infraestrutura considerada estratégica para a afirmação do concelho enquanto plataforma logística e de captação de investimento. De acordo com informação divulgada pela Câmara Municipal de Benavente, estes momentos de diálogo institucional permitiram aprofundar a articulação entre o município e o Governo, sublinhando a importância de Benavente no contexto do desenvolvimento económico do país.

Ministro das Infraestruturas visitou Benavente no âmbito do novo aeroporto
