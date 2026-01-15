Passagem de ano dá que falar na reunião de câmara de Abrantes

Vereadora da oposição na Câmara de Abrantes defendeu que a festa de passagem de ano organizada pelo município revelou desorganização e uma oferta cultural limitada. Presidente da câmara admite “inflacionar” investimento em futuras edições.

A forma como foi organizada pelo município a mais recente festa de passagem de ano em Abrantes esteve em debate na última reunião de câmara, com críticas da oposição e abertura do executivo para reforçar o investimento e a programação futura. A vereadora da oposição, Ana Oliveira (AD), mostrou-se surpreendida com aquilo que considerou ser uma organização provisória e pouco estruturada do evento. A autarca apontou situações concretas, como a presença de estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) sem um espaço devidamente preparado, referindo que os próprios estudantes procuravam no local o melhor sítio para se instalarem, numa noite marcada por frio intenso. Para a vereadora, a iniciativa revelou desorganização e uma oferta cultural limitada, lembrando que, enquanto muitas cidades apostam em fogo de artifício e programas diversificados, Abrantes contou apenas com dois DJs.

Em resposta, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), reconheceu a pertinência das críticas, recordando que houve anos, antes da pandemia, em que a passagem de ano não se realizou no concelho. O autarca frisou que o actual executivo tem procurado garantir a continuidade da iniciativa, apesar das dificuldades associadas à realização de um evento ao ar livre numa altura marcada por temperaturas baixas, o que acaba por afastar parte do público.

Manuel Valamatos salientou ainda a concorrência de programas promovidos por colectividades e associações locais, admitindo, no entanto, a necessidade de reforçar a programação da passagem de ano. Quanto ao fogo-de-artifício, explicou que a sua realização na Praça Barão da Batalha é frequentemente condicionada pelo nevoeiro. O presidente da câmara revelou que o município tem optado por um investimento mais significativo na animação e programação de Natal, deixando em aberto a possibilidade de “inflacionar” o investimento na passagem de ano em futuras edições.

Relativamente à participação dos alunos da ESTA, Manuel Valamatos esclareceu que o envolvimento surgiu à última hora, o que impossibilitou a preparação de um espaço específico. O edil defendeu ainda a necessidade de envolver mais parceiros no recinto da passagem de ano, de forma a melhorar a organização e a diversidade da oferta.