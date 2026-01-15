Ricardo Oliveira recandidata-se à presidência da distrital do PSD de Santarém

Líder distrital do Partido Social Democrata concorre a um segundo mandato e destaca os resultados eleitorais positivos registados no distrito nas últimas eleições autárquicas e legislativas.

O actual presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Santarém, Ricardo Oliveira, anunciou a recandidatura à liderança dessa estrutura nas eleições marcadas para 28 de Fevereiro. Actualmente, Ricardo Oliveira é também deputado à Assembleia da República e presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente.

Ricardo Oliveira refere, em comunicado, que a recandidatura surge após um ciclo político particularmente positivo para o PSD do distrito de Santarém, com o partido a reforçar, nos últimos anos, a sua implantação territorial. Evidências disso, nota, foi a vitória nas últimas eleições legislativas, em que a coligação PSD/CDS venceu no distrito de Santarém e o PSD aumentou a representação parlamentar de três para quatro deputados; e também os bons resultados nas últimas autárquicas, em que o PSD conquistou novas câmaras, como Tomar e Benavente, aumentou o número de vereadores e eleitos nas assembleias municipais, e reforçou a sua representação nas freguesias. Sublinha ainda as conquistas das presidências do Conselho da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e da mesa da Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo.

O candidato assume como prioridades o acompanhamento rigoroso de dossiês estruturantes para o distrito, destacando “o acompanhamento do projecto de conclusão da A13 entre a Barquinha e Almeirim, incluindo a nova travessia do Tejo na Chamusca, bem como o acompanhamento atento da construção do novo aeroporto Luís de Camões, assegurando que o distrito de Santarém beneficiará, efectivamente, deste investimento nacional”. Destaca ainda o reforço das acessibilidades, da resposta do SNS, a valorização do mundo rural, o desenvolvimento económico e a defesa dos serviços públicos de proximidade.