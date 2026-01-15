STAL assegura novo acordo colectivo de trabalho em Vila Franca de Xira

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) assegurou um novo Acordo Colectivo de Entidade Pública (ACEP) com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Segundo o STAL, o acordo agora assinado é fruto directo da organização e da luta dos trabalhadores. O acordo mantém as 35 horas de trabalho por semana, assegura o pagamento de trabalho nocturno, concede mais três dias de férias, introduz o direito ao dia de aniversário e reforça os direitos sindicais no local de trabalho.

O sindicato salienta que esta conquista é particularmente significativa num momento em que os serviços públicos enfrentam ataques aos direitos laborais, demonstrando que a mobilização e a acção colectiva são determinantes para a defesa e ampliação de direitos. Para o STAL, a manutenção e o reforço destas condições de trabalho representam uma vitória importante para os trabalhadores de Vila Franca de Xira, evidenciando que a luta sindical continua a ser essencial para garantir ambientes de trabalho justos e dignos.