uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Política STAL assegura novo acordo colectivo ...

STAL assegura novo acordo colectivo de trabalho em Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) assegurou um novo Acordo Colectivo de Entidade Pública (ACEP) com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Segundo o STAL, o acordo agora assinado é fruto directo da organização e da luta dos trabalhadores. O acordo mantém as 35 horas de trabalho por semana, assegura o pagamento de trabalho nocturno, concede mais três dias de férias, introduz o direito ao dia de aniversário e reforça os direitos sindicais no local de trabalho.
O sindicato salienta que esta conquista é particularmente significativa num momento em que os serviços públicos enfrentam ataques aos direitos laborais, demonstrando que a mobilização e a acção colectiva são determinantes para a defesa e ampliação de direitos. Para o STAL, a manutenção e o reforço destas condições de trabalho representam uma vitória importante para os trabalhadores de Vila Franca de Xira, evidenciando que a luta sindical continua a ser essencial para garantir ambientes de trabalho justos e dignos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...