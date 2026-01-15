União de Freguesias de Torres Novas lança plataforma para queixas e ocorrências

Autarquia pretende através deste canal digital dar resposta mais célere às solicitações e anseios dos seus fregueses.

A União de Freguesias (UF) de Santa Maria, Salvador e Santiago lançou um sistema digital que permite aos fregueses o registo online de queixas e ocorrências, de forma simples e eficiente. Uma medida, refere a autarquia presidida por João Paulo Gomes, que pretende reforçar a transparência e “proporcionar uma resposta rápida e eficiente às preocupações dos cidadãos”.

Através desta plataforma, disponível na página oficial daquela união de freguesias na Internet, os cidadãos podem, em poucos minutos reportar as suas queixas e ocorrências “de qualquer natureza que necessitem da intervenção dos serviços da União de Freguesias de Torres Novas – Santa Maria, Salvador e Santiago”.

“A sua participação é fundamental para nos ajudar a identificar e resolver, de forma mais rápida e eficaz, as situações que afectam o dia-a-dia da nossa freguesia”, lê-se na página. Sobre os dados pessoais recolhidos a junta informa que se destinam exclusivamente à gestão e resolução da ocorrência comunicada, sendo conservados apenas pelo período estritamente necessário para esse efeito, nos termos da legislação em vigor.