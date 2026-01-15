uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Política União de Freguesias de Torres Novas ...

União de Freguesias de Torres Novas lança plataforma para queixas e ocorrências

Autarquia pretende através deste canal digital dar resposta mais célere às solicitações e anseios dos seus fregueses.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A União de Freguesias (UF) de Santa Maria, Salvador e Santiago lançou um sistema digital que permite aos fregueses o registo online de queixas e ocorrências, de forma simples e eficiente. Uma medida, refere a autarquia presidida por João Paulo Gomes, que pretende reforçar a transparência e “proporcionar uma resposta rápida e eficiente às preocupações dos cidadãos”.
Através desta plataforma, disponível na página oficial daquela união de freguesias na Internet, os cidadãos podem, em poucos minutos reportar as suas queixas e ocorrências “de qualquer natureza que necessitem da intervenção dos serviços da União de Freguesias de Torres Novas – Santa Maria, Salvador e Santiago”.
“A sua participação é fundamental para nos ajudar a identificar e resolver, de forma mais rápida e eficaz, as situações que afectam o dia-a-dia da nossa freguesia”, lê-se na página. Sobre os dados pessoais recolhidos a junta informa que se destinam exclusivamente à gestão e resolução da ocorrência comunicada, sendo conservados apenas pelo período estritamente necessário para esse efeito, nos termos da legislação em vigor.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...