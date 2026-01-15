Viaduto de Santana foi tema de discussão na Assembleia Municipal do Cartaxo

Reabilitação do viaduto de Santana esteve em debate na última assembleia do Cartaxo, com deputados a questionarem o executivo sobre o andamento do concurso e os impactos da obra na mobilidade dos habitantes.

O ponto de situação do novo Viaduto de Santana esteve em debate na última sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo, com deputados de vários partidos a questionarem o executivo sobre o andamento da obra e as alternativas de mobilidade durante o período de construção. O presidente da câmara, João Heitor, explicou que o concurso se encontra a decorrer, tendo o prazo para apresentação de propostas sido alargado devido ao elevado número de pedidos de esclarecimento relacionados com erros e omissões do caderno de encargos. Segundo o autarca, o novo prazo termina em Janeiro.

A deputada Telma Vinhas (PS) manifestou preocupação com o impacto da obra na circulação rodoviária, tendo em conta que a intervenção “nunca terá uma duração inferior a dois anos”. Questionou se estão previstas alternativas para os muitos utilizadores que recorrem diariamente àquela via, nomeadamente para aceder à freguesia de Valada ou à zona sul do distrito, alertando ainda para a pressão crescente sobre o estacionamento junto ao apeadeiro de Santana-Cartaxo. João Heitor reconheceu que as alternativas existentes são limitadas, passando essencialmente pelos acessos via Vale de Santarém, Setil e Vale da Pedra, mas garantiu que o município tem intenção de melhorar essas vias. Relativamente ao estacionamento, explicou que o espaço foi recentemente alargado e que poderá voltar a sê-lo, face ao aumento da procura. João Heitor sublinhou que esta realidade revela também uma maior utilização do comboio, acrescentando que a zona será novamente intervencionada no âmbito da construção do viaduto, prevendo-se então a criação de uma área de estacionamento maior e mais bem organizada.

Questionado pelo deputado Orlando Casqueiro (CDU) sobre se o projecto prevê a inclusão de uma ciclovia, João Heitor esclareceu também que o projecto do viaduto não contempla essa componente, mas deixou aberta a possibilidade de, no futuro, vir a ser concretizado um percurso ciclável entre o Cartaxo e Santana, embora admita que não se trata de um objectivo imediato.

Recorde-se que o concurso público para a construção do novo viaduto de Santana foi oficialmente lançado em Diário da República a 29 de Setembro. A empreitada, promovida pela Infraestruturas de Portugal (IP), representa um investimento de cerca de 19 milhões de euros e é considerada uma das obras mais aguardadas no concelho, pela sua importância para a segurança ferroviária e para a mobilidade rodoviária.