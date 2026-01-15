uma parceria com o Jornal Expresso

Almoço dos afectos para maiores de 65 anos em Alcanhões

Almoço dos afectos para maiores de 65 anos em Alcanhões

O almoço dos afectos, promovido pela Junta de Freguesia de Alcanhões, destinado a pessoas com mais de 65 anos, vai decorrer no dia 22 de Fevereiro. A iniciativa começa às 13h00 e os seniores podem levar acompanhantes com idade inferior, sendo que o almoço é exclusivo a residentes ou naturais da freguesia. A ideia é proporcionar um momento de convívio, partilha e proximidade entre gerações. O evento realiza-se na Casa das Coletividades e o almoço inclui animação com música ao vivo. A ementa é constituída por entradas, sopa de legumes, bacalhau à casa, sobremesa e bebidas. As inscrições são obrigatórias e devem ser feitas até 17 de Fevereiro na junta de freguesia e os lugares limitados à capacidade da sala. O valor da participação para maiores de 65 anos é de 10 afectos, os acompanhantes (apenas um acompanhante por participante) pagam 18 afectos.

