Apanhado a traficar droga no Forte da Casa sai em liberdade

Suspeito foi conduzido às salas de detenção da PSP, mas depois de ser presente a tribunal saiu em liberdade e obrigado a apresentar-se na esquadra três vezes por semana.

Um homem de 26 anos foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública por suspeitas de praticar um crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de um patrulhamento preventivo, no Forte da Casa, quando os agentes abordaram um indivíduo que se encontrava na via pública e apresentava indícios de estar a proceder à comercialização de produto estupefaciente. Perante o cenário observado, foi desencadeada uma acção preventiva e cautelar com vista à confirmação da actividade criminosa.

No decurso da revista sumária, a PSP apreendeu várias embalagens de haxixe, com o peso total de 73,92 gramas, quantidade suficiente para 147 doses individuais. Foram ainda apreendidos uma navalha, 20 euros em numerário, valor suspeito de ter proveniência ilícita, uma balança de precisão, uma caixa de medicamentos com resíduos suspeitos de haxixe e um grinder com vestígios de produto estupefaciente.

Segundo a PSP, o detido já é conhecido das autoridades pela prática de crimes da mesma natureza, tendo sido anteriormente detido por duas vezes por tráfico de droga. Foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP mas depois de ser presente a tribunal saiu em liberdade e apenas obrigado a apresentar-se na esquadra três vezes por semana.