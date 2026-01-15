Azambuja convida ministro da Habitação a conhecer bairros abandonados do Estado

Presidente da Câmara de Azambuja quer mostrar ao ministro, que tutela a Habitação, os bairros do Estado que estão ao abandono na freguesia de Alcoentre. Autarquia tem demonstrado interesse na sua reabilitação.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), convidou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para se deslocar aquele concelho e conhecer de perto património do Estado que está sem qualquer utilização e que poderia fazer a diferença, nomeadamente na oferta habitacional. O autarca socialista deu conhecimento do convite feito ao ministro em sessão da assembleia municipal, detalhando que quer dar a conhecer os edifícios dos guardas prisionais de Vale de Judeus e das habitações agregadas ao Estabelecimento Prisional de Alcoentre que estão ao abandono, na freguesia de Alcoentre. Outra das visitas, caso Miguel Pinto Luz aceite o convite, será aos terrenos dos antigos viveiros do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em Aveiras de Baixo, onde o município tem a intenção de instalar um Parque Biológico e Ambiental. A eventual visita do ministro, sublinhou o autarca socialista, tem como intenção debater a possibilidade de o Estado transferir a gestão daquele património para a autarquia. Uma ambição conhecida da Câmara de Azambuja que tem demonstrado interesse na reabilitação dos antigos bairros prisionais para os devolver à população a custos controlados.