Bar no Entroncamento rouba descanso a moradores e queixas chegaram à reunião de câmara
Moradora do Entroncamento queixa-se de falta de descanso por causa do funcionamento de um bar até altas horas da madrugada - foto O MIRANTE

Bar no Entroncamento rouba descanso a moradores e queixas chegaram à reunião de câmara

Ruído excessivo até altas horas da madrugada de um bar no Entroncamento gera protestos de moradores que foram à sessão camarária pedir a acção do executivo.

Em representação de moradores de um prédio da Rua Fernando Pessoa, a munícipe Maria de Lourdes Lopes queixou-se na reunião de câmara de ruídos excessivos provocados por um bar localizado nas imediações, com o executivo a confirmar a existência de vários processos contra o estabelecimento e a garantir reforço da fiscalização. O presidente da câmara, Nelson Cunha, confirmou que o estabelecimento já foi alvo de coimas e assegurou que o executivo está atento à situação, admitindo mesmo a necessidade de alterar o regulamento municipal para reforçar os mecanismos de fiscalização e penalização.
A moradora Maria de Lourdes Lopes, de 75 anos, falou em nome dos moradores, explicando que vive directamente por cima do estabelecimento e que o ruído se prolonga frequentemente até altas horas da madrugada. Referiu que existem 16 fracções no edifício contra o funcionamento do espaço nas actuais condições e afirmou não aceitar “estar até às duas da manhã acordada diariamente por causa da música. Estou farta de fazer queixas à polícia, mas continua tudo na mesma. Tenho direito a dormir descansada”, sublinhou, acrescentando que, se a situação não for resolvida, pondera mesmo abandonar a cidade.
Nelson Cunha confirmou que as queixas dos moradores são do conhecimento da câmara e da PSP local, esclarecendo que já foi levantado um processo de contraordenação por ruído, cuja coima foi paga voluntariamente, além de dois processos por funcionamento fora de horário e outro ainda pendente por falta de fixação de horário. O presidente garantiu que o estabelecimento tem sido acompanhado de perto e que já existiram reuniões com a PSP para monitorizar a situação, sublinhando que o executivo está também a trabalhar na revisão do regulamento municipal, de forma a evitar situações semelhantes no futuro, por todo o concelho. “Garanto-lhe que estamos em cima do assunto e que lutaremos pelo vosso bem-estar. Também já morei em prédios e sei o que é ouvir barulhos até altas horas e este sítio tem provocado bastantes distúrbios na zona, então estamos a trabalhar para colmatar esta situação”, afirmou. Nelson Cunha deixou ainda um aviso claro a todos os estabelecimentos de que o município irá ter “mão pesada” nestas situações e que “quem não vem para o bem”, será penalizado.

Bar no Entroncamento rouba descanso a moradores e queixas chegaram à reunião de câmara
