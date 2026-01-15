Benavente admite alargar número de bolsas de estudo no ensino superior

A Câmara de Benavente admite vir a alargar, de forma faseada ao longo dos próximos anos, o número de bolsas de estudo atribuídas a estudantes do ensino superior, depois de se ter verificado que várias candidaturas consideradas elegíveis acabaram por não ser contempladas devido ao limite máximo fixado no anterior mandato. A informação consta da análise ao relatório preliminar das bolsas de estudo para o ano lectivo 2025/2026, discutido em reunião de câmara, onde é assumido que o tecto de 60 bolsas de ensino superior regular, a par de 10 bolsas de mérito, deixou de responder à procura existente.

De acordo com os dados apurados pelos serviços municipais, foram apresentados 119 requerimentos de candidatura, dos quais 106 foram considerados válidos. No entanto, apenas 70 bolsas puderam ser atribuídas, o que deixou de fora um conjunto significativo de estudantes que reuniam os requisitos exigidos pelo regulamento municipal.

Durante a discussão política do ponto, vários eleitos sublinharam o carácter estratégico do investimento na educação, defendendo que a formação superior é determinante para fixar jovens qualificados no concelho e promover o desenvolvimento económico e social. Foi igualmente salientado que a limitação imposta no passado não acompanha a realidade actual, marcada por um maior número de alunos a prosseguir estudos superiores.

A presidente da câmara, Sónia Ferreira, confirmou que o executivo tem abertura para aumentar gradualmente o número de bolsas, desde que exista disponibilidade orçamental, lembrando que a verba actualmente inscrita, de 60 mil euros, já se encontrava definida no orçamento e plano de actividades. A autarca reconheceu, ainda assim, que o crescimento do número de candidaturas obriga a repensar o modelo, admitindo que essa evolução possa ser feita de forma progressiva, candidatura a candidatura, ano após ano.

A proposta agora aprovada refere-se, para já, à lista provisória dos candidatos, seguindo-se o período de audiência dos interessados, antes da decisão final sobre a atribuição das bolsas de estudo para o próximo ano lectivo.