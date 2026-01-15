uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026-01-15
Campanha no Cartaxo apoia crianças com produtos de higiene e brinquedos

O Jardim de Infância do Cartaxo promoveu uma campanha solidária de angariação e distribuição de produtos de higiene pessoal e brinquedos, destinada a apoiar crianças do concelho beneficiárias da prestação da Garantia para a Infância. A iniciativa decorreu no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Pijama, assinalado a 20 de Novembro, e contou com a parceria do Projecto CLDS 5G – Cartaxo para Tod@s.
A distribuição dos produtos angariados ficou a cargo do Projecto CLDS 5G – Cartaxo para Tod@s, e permitiu apoiar 14 agregados familiares, num total de 29 crianças, com idades entre os zero meses e os cinco anos. Em nota divulgada, o município sublinha que esta acção “reforça a importância do envolvimento da comunidade” na promoção do bem-estar das crianças e no combate a situações de vulnerabilidade social, contribuindo para “garantir condições mais dignas e um desenvolvimento mais saudável na primeira infância”.

