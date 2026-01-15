Coruche queixa-se à ministra sobre estado da saúde no concelho

A escassez de médicos e as dificuldades da população no acesso a cuidados de saúde estiveram no centro de uma reunião entre o presidente da Câmara de Coruche e a ministra da Saúde, num momento em que a autarquia reclama respostas mais ajustadas à realidade do território.

A degradação progressiva das respostas de saúde no concelho de Coruche esteve no dia 7 de Janeiro em cima da mesa numa reunião entre o município e o Ministério da Saúde, centrada na escassez de médicos, na inexistência de médico de família para uma parte significativa da população e na redução continuada dos serviços de atendimento. O encontro entre o presidente da Câmara de Coruche e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, serviu para expor as principais preocupações e reivindicações do concelho, num quadro de diálogo institucional e de acompanhamento das soluções consideradas necessárias.

Durante a reunião foi sublinhado que estas dificuldades são agravadas pela grande extensão territorial de Coruche e pela distância significativa ao hospital de referência, em Santarém, factores que condicionam objectivamente o acesso atempado da população aos cuidados de saúde.

Foi igualmente manifestada apreensão quanto à desigualdade no acesso aos cuidados de saúde entre populações da mesma região, defendendo o autarca a necessidade de uma abordagem mais coerente, transparente e ajustada às reais necessidades das comunidades integradas na Unidade Local de Saúde da Lezíria. Nesse âmbito, foi destacada a importância da reposição do Serviço de Atendimento Complementar em Coruche, em horário alargado.

A dificuldade em atrair e fixar médicos em Coruche foi apontada como um dos principais factores que condicionam a capacidade de resposta dos serviços locais, tendo sido reforçada a necessidade de criação de mecanismos de maior atractividade para a fixação de profissionais de saúde no território.

Outro ponto central da reunião incidiu na Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) atribuída ao concelho, tendo sido sublinhada a importância estratégica deste meio de socorro na resposta rápida a situações de emergência médica e a urgência da sua entrada em funcionamento. A ministra da Saúde manifestou disponibilidade para aferir o ponto de situação relativamente a esta matéria.

Foi ainda abordada a necessidade de avançar com as obras de requalificação do Centro de Saúde de Coruche, salientando-se a importância de garantir condições físicas adequadas às necessidades de utentes, profissionais de saúde e restantes trabalhadores.

No final do encontro, o presidente da câmara reiterou o empenho do município em continuar a colaborar com o Ministério da Saúde, a Unidade Local de Saúde da Lezíria e as demais entidades envolvidas, recordando o esforço contínuo da autarquia na criação de condições que contribuam para a fixação de profissionais de saúde no concelho.