Dádiva de sangue em VFX

No sábado, 17 de Janeiro, entre as 09h00 e as 13h00, o Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira será palco de mais uma dádiva de sangue, numa iniciativa solidária promovida pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A colheita de sangue terá lugar nas instalações da Clínica FisioCampus, integradas no Campus de Saúde, e pretende sensibilizar a comunidade para a importância deste gesto simples que pode salvar vidas. Além da componente solidária, o evento inclui também uma vertente cultural. Os participantes são convidados a visitar a exposição “Shades of Dance / Sombras da Dança”, do artista Adão Conde, patente na nova galeria Campus 7 Art, localizada no corredor da FisioCampus. A mostra alia arte e movimento, proporcionando uma experiência cultural a quem se deslocar ao local.