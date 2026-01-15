uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Sociedade Dadores de Vialonga organizam recol ...

Dadores de Vialonga organizam recolha

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, no dia 19 de Janeiro, uma recolha de sangue nas instalações da Associação de Bem-Estar Infantil de Vialonga. A acção tem lugar entre as 15h00 e as 19h00 e é realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa. Podem participar na ação todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos, que estejam em boas condições de saúde. A organização recorda que doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, mas com um impacto profundo na vida de muitos doentes.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...