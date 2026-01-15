Detido em VFX por permanência ilegal no país

Um homem de 69 anos foi detido a 5 de Janeiro pela Polícia de Segurança Pública, na freguesia de Vila Franca de Xira, por suspeitas do crime de permanência irregular em território nacional. A detenção foi efectuada por elementos da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, na sequência de uma ocorrência relacionada com ofensas à integridade física.

No local, os agentes procederam à identificação do suspeito, que alegou ter perdido o passaporte. No entanto, após a realização de diligências policiais, foi possível apurar que o indivíduo não possuía qualquer título de permanência válido, nem documentação que comprovasse a sua situação regular em Portugal, motivo pelo qual acabou por ser detido. O homem foi conduzido às salas de detenção da PSP, onde permaneceu até ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, com vista à aplicação das medidas de coacção.