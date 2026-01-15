uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-15
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.15 1ª página Sociedade Detido por abuso sexual de sobrinho ...

Detido por abuso sexual de sobrinho em Alenquer

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no dia 7 de Janeiro um homem de 52 anos por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado, ocorrido no Verão passado em Alenquer. A vítima, de 15 anos, sobrinho do suspeito, estava entregue ao seu cuidado, tendo sido a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) a denunciar o caso à PJ. Os abusos terão ocorrido no domicílio do suspeito enquanto o adolescente era exposto a conteúdos pornográficos com recurso a um telemóvel. O suspeito tinha antecedentes criminais, entre os quais, por crimes sexuais. Presente a primeiro interrogatório judicial o detido ficou em prisão domiciliária.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...