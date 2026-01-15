Detido por abuso sexual de sobrinho em Alenquer

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no dia 7 de Janeiro um homem de 52 anos por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado, ocorrido no Verão passado em Alenquer. A vítima, de 15 anos, sobrinho do suspeito, estava entregue ao seu cuidado, tendo sido a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) a denunciar o caso à PJ. Os abusos terão ocorrido no domicílio do suspeito enquanto o adolescente era exposto a conteúdos pornográficos com recurso a um telemóvel. O suspeito tinha antecedentes criminais, entre os quais, por crimes sexuais. Presente a primeiro interrogatório judicial o detido ficou em prisão domiciliária.