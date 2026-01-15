DGAV garante cumprimento das normas no abate de aves em Paialvo

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), assegurou na mais recente reunião do executivo que a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) confirmou o cumprimento de todos os normativos legais no âmbito do abate de aves realizado devido ao surto de gripe aviária registado na freguesia de Paialvo.

Segundo o autarca, o parecer da DGAV respondeu às preocupações levantadas na última reunião de câmara pela vereadora Filipa Fernandes (PS), nomeadamente quanto aos procedimentos adoptados no enterro das aves e no tratamento e eliminação dos cadáveres. “O parecer dá a garantia de que foram cumpridos todos os normativos, quer na questão do enterro das aves, quer no seu tratamento, incluindo a eliminação dos cadáveres”, afirmou Tiago Carrão.

O presidente sublinhou ainda que as preocupações manifestadas pela população, no contexto de uma situação de crise sanitária, foram devidamente acauteladas pelas entidades competentes, permitindo, assim, tranquilizar os munícipes quanto à segurança e legalidade das operações realizadas. Recorde-se que o enterro de cerca de 600 mil aves infectadas com gripe aviária gerou apreensão entre a população da freguesia de Paialvo, em Tomar, motivando pedidos de esclarecimento e debate público sobre os impactos ambientais e de saúde pública associados a esta intervenção.