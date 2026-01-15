Emoção no último adeus a Zeca Pereira em Tomar

Centenas de pessoas estiveram presentes no funeral do Provedor do Munícipe e antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar.

O funeral de José Pereira, antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e Provedor do Munícipe, decorreu na manhã de quinta-feira, 8 de Janeiro. Centenas de pessoas estiveram presentes, entre familiares e autarcas. A missa, que teve lugar na Igreja de Santa Maria do Olival, foi presidida pelo vigário de Tomar, Rui Tereso. Zeca Pereira, como era conhecido na cidade, é recordado em Tomar como uma “pessoa cinco estrelas, apaixonado pela cidade e muito preocupado com a família”. O corpo foi sepultado no Cemitério de Marmelais.

José Manuel Pereira nasceu a 30 de Dezembro de 1948, no número 50 da Rua Fábrica da Fiação, em Tomar, junto ao rio Nabão. Nasceu em casa com uma parteira devido aos conhecimentos do pai que trabalhou durante meio século na farmácia da Misericórdia e conhecia algumas parteiras do Hospital de Tomar. Trabalhou nas oficinas das OGMA (Oficinas Gerais de Material Aeronáutico), em Alverca do Ribatejo. Foi professor de Trabalhos Manuais e deu aulas em todas as escolas de Tomar, excepto na Jácome Ratton, onde foi aluno. A última escola onde trabalhou antes de se reformar foi no antigo Colégio Nuno Álvares Pereira.

Zeca Pereira não sabia estar parado e adorava colaborar com as instituições do seu concelho. Foi dirigente associativo de várias colectividades e fundador da secção de campismo e caravanismo no Sporting de Tomar. Foi presidente da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar e passou por diversas comissões da Festa dos Tabuleiros. Esteve oito anos na direcção da Região de Turismo dos Templários. Também foi presidente da direcção da Canto Firme.

Faleceu ao princípio da noite de domingo, 4 de Janeiro, vítima de doença súbita, após se ter sentido mal em casa. Era casado e pai de dois filhos.