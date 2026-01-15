Mação apela à limpeza da floresta no Inverno

A Câmara de Mação lançou a primeira campanha de sensibilização do ano e do novo executivo, centrada na prevenção dos incêndios florestais e na importância da limpeza dos terrenos durante o Inverno e início da Primavera.

A Câmara de Mação lançou a primeira campanha de sensibilização do novo ano e do novo executivo centrada na prevenção de incêndios florestais e na importância da limpeza de terrenos durante as estações de Inverno e Primavera. Sob o mote “Cuidar da Floresta começa no Inverno”, a autarquia pretende alertar proprietários e população em geral para a necessidade de antecipar os trabalhos de gestão de combustível, sublinhando que o cuidado do território é uma responsabilidade colectiva e contínua. A campanha destaca que a prevenção eficaz dos incêndios começa muito antes do Verão, com acções planeadas e executadas em segurança.

De acordo com o município, o Inverno e o início da Primavera são os períodos mais adequados para a realização destes trabalhos, uma vez que os terrenos apresentam melhores condições e o risco de incêndio é praticamente inexistente, permitindo o recurso a maquinaria diversa. A limpeza atempada contribui para reduzir a carga combustível e minimizar a propagação de incêndios nos meses de maior risco.

A Câmara de Mação recorda que, nos próximos meses, terão início os prazos legais para a limpeza de terrenos, findos os quais os proprietários ficam sujeitos a coimas. Este factor constitui mais um motivo para que os trabalhos sejam iniciados o mais cedo possível, garantindo benefícios individuais e colectivos.

Paralelamente, a autarquia destaca o seu empenho na implementação de 10 Condomínios de Aldeia, estando a decorrer reuniões com a população. Esta iniciativa, financiada pelo Fundo Ambiental, é dirigida a aldeias inseridas em territórios florestais e visa reforçar a segurança, a resiliência e a valorização do espaço envolvente, numa estratégia integrada de prevenção e ordenamento do território.