Marquês de Sá da Bandeira homenageado em Santarém nos 150 anos da sua morte
Cerimónia incluiu a deposição de flores numa homenagem da autarquia de Santarém e a Academia Militar - FOTO – CM Santarém

A Câmara Municipal de Santarém e a Academia Militar homenagearam no dia 6 de Janeiro o Marquês de Sá da Bandeira, assinalando o 150.º aniversário da morte do militar e estadista. A cerimónia começou no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com uma recepção ao comandante da Academia Militar, Afonso Calmeiro, pelo presidente da câmara, João Leite, acompanhado pelo vice-presidente, Emanuel Campos, e pela vereadora Teresa Ferreira.
Citado em comunicado, João Leite agradeceu a presença do comandante da Academia Militar e sublinhou “a importância que têm na história de Santarém e do país figuras como as do Marquês de Sá da Bandeira e do capitão Salgueiro Maia”. Segundo a mesma nota, a cerimónia incluiu a deposição de uma coroa de flores junto à estátua do marquês, na praça com o seu nome, acompanhada por uma alocução evocativa da vida e obra do homenageado, com a presença de familiares, elementos do executivo municipal, do Comando Territorial da GNR e representantes da Liga dos Combatentes.

