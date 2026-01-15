uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
2026-01-15
Sociedade

Médio Tejo reforça atendimento nos cuidados de saúde devido à epidemia de gripe

A Unidade Local de Saúde Médio Tejo accionou o nível 2 do Plano de Contingência Sazonal devido à pressão assistencial causada pela epidemia de gripe e outras infecções respiratórias típicas desta estação.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo activou o nível 2 do Plano de Contingência devido à pressão assistencial provocada pela gripe e infecções respiratórias, reforçando horários e capacidade de atendimento nos cuidados de saúde primários e hospitalares. “À semelhança do que se verifica a nível nacional, a ULS Médio Tejo atravessa actualmente um período de significativa pressão assistencial, associado à epidemia de gripe e a outras patologias respiratórias”, indicou a instituição de saúde, com sede em Torres Novas, tendo anunciado a activação do nível 2 do Plano de Contingência Sazonal.
À data do comunicado, de 7 de Janeiro, encontravam-se quatro doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) com quadros graves de gripe, o que representava 50% do total de doentes internados nessa unidade de cuidados críticos, referia a instituição.
A ULS anunciou que, a partir de quinta-feira, 8 de Janeiro, os Centros de Saúde de Abrantes (Pólo de Alferrarede), Tomar (Edifício da Nabância) e Torres Novas (Centro de Saúde) irão prolongar o seu horário de funcionamento até às 22h00, nos dias úteis. Nesses locais estarão em funcionamento Serviços de Atendimento Complementar, entre as 18h00 e as 22h00, destinados a situações de doença aguda.
“Os Serviços de Atendimento Complementar agora activados serão assegurados de forma colaborativa e articulada pelas equipas das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e Unidades de Saúde Familiar (USF) dos respectivos concelhos, integrando médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e assistentes operacionais”, sublinha a ULS Médio Tejo.
Paralelamente, foi determinado o aumento em 50% do número de vagas diárias de consulta aberta/doença aguda nas agendas médicas de cada UCSP e USF, reforçando a resposta aos utentes. A nível hospitalar, a ULS indica ter aberto uma enfermaria dedicada a doentes respiratórios no Hospital de Tomar, com 12 camas adicionais ao reforço inicial de 10, em Abrantes, aumentando a capacidade de internamento durante a epidemia.
A ULS Médio Tejo reforça que esta reorganização visa “reduzir a pressão sobre os serviços de urgência hospitalar”, assegurando “atendimento contínuo mesmo em período de elevada procura”, agradecendo o empenho e profissionalismo de todos os profissionais de saúde.

