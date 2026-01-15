Morreu a professora Regina Pinto da Rocha

Maria Regina Pinto da Rocha era natural do Vale de Santarém e foi professora de História no Liceu de Santarém durante mais de quatro décadas.

A professora aposentada Maria Regina Pinto da Rocha faleceu no dia 6 de Janeiro, tendo sido sepultada no cemitério do Vale de Santarém, vila de onde era natural. Licenciada em História, foi professora no Liceu de Santarém durante mais de quatro décadas, mantendo-se activa na vida cultural da cidade e do concelho. É recordada com saudade pela Associação Cultural Vale de Santarém - Identidade e Memória, que prestou “justa e muito sentida homenagem” à sua “querida associada”.

A colectividade do vale de Santarém “releva o seu alto contributo, disponibilizando conhecimento, sensibilidade, conselhos e entusiasmo no projecto que abraçou, e que fez seu também, da criação da nossa associação, favorecendo a divulgação dos nossos objectivos, para os quais ofereceu os seus saberes”. Regina Pinto da Rocha foi esposa de Victor Pinto da Rocha, professor aposentado e ex-presidente da Junta de Freguesia do Vale de Santarém, falecido em 2020, e mãe de Duarte Pinto da Rocha, actual cônsul-geral de Portugal em Andorra.