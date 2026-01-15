uma parceria com o Jornal Expresso

Morreu o empresário taurino Augusto Levesinho
Augusto Levesinho - foto DR

Augusto Levesinho sentiu-se mal perto da tertúlia que ajudou a fundar em Vila Franca de Xira, desequilibrou-se e embateu violentamente com a cabeça no passeio, não resistindo aos ferimentos.

Augusto Levesinho, uma figura carismática do mundo taurino de Vila Franca de Xira, sócio da empresa de tauromaquia Tauroleve (juntamente com os seus dois filhos, Ricardo e Rui Levesinho), morreu na tarde de dia 8 de Janeiro, em Vila Franca de Xira.
Augusto Levesinho sentiu-se mal perto da tertúlia que ajudou a fundar, “O Estoque”, próximo do mercado municipal, desequilibrou-se e embateu violentamente com a cabeça no passeio, sofrendo um traumatismo crânioencefálico. Apesar dos esforços de reanimação feitos pelos Bombeiros de Vila Franca de Xira e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, o óbito acabou por ser confirmado no local, com o corpo a ser levado para a morgue do hospital.
Era considerado um homem simples, muito aficionado e de relação fácil de simpatia com a comunidade. Foi, ao longo dos anos, um forte defensor das tradições taurinas de Vila Franca de Xira e da praça de toiros Palha Blanco, que chegou a dirigir nos últimos anos com os filhos. Augusto Levesinho foi também uma pessoa ligada ao movimento associativo, em particular ao União Desportiva Vilafranquense.

