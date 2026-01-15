Escola Prática de Polícia está localizada em Torres Novas desde 1977 - foto arquivo O MIRANTE

PSP com o maior número de candidatos a agentes dos últimos cinco anos

Actualmente frequentam o curso de agentes na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, perto de 600 jovens, prevendo-se que o próximo curso de formação tenha 800 participantes.