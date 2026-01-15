uma parceria com o Jornal Expresso

Santarém recebeu Congresso Internacional de Enfermagem
Da esquerda para a direita: Manuela Ferreira, Hélia Dias, Ângelo Marinho e Teresa Ferreira - FOTO – CM Santarém

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém foi palco de um encontro dedicado à enfermagem de saúde pública e saúde familiar.

A Escola Superior de Saúde de Santarém foi palco, nos dias 8 e 9 de Janeiro, do II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária, Saúde Pública e Saúde Familiar, no Auditório Maria de Lurdes Asseiro. Um evento que visou contribuir para o desenvolvimento da enfermagem de saúde comunitária, no âmbito das áreas de saúde pública e de saúde familiar.
A vereadora com o pelouro da Saúde na Câmara de Santarém, Teresa Ferreira, participou na sessão de abertura do evento que considerou “um espaço que honra e valoriza o contributo essencial da enfermagem para a construção de sistemas de saúde mais justos, eficazes e centrados nas pessoas”.
A vereadora da Saúde sublinhou que “as organizações que desenvolvem culturas internas de aprendizagem contínua e que colocam a comunicação clara, acessível e centrada nas pessoas, no centro da sua missão, tornam-se agentes de transformação social”, acrescentando que “tal esforço contribui, directamente, para reduzir disparidades e fortalecer a confiança entre os cidadãos e os serviços de saúde”.
A sessão de abertura contou ainda com a intervenção de Hélia Dias, directora da Escola Superior de Saúde de Santarém, que agradeceu o envolvimento do município nas actividades da escola e a realização de protocolos de cooperação para acções conjuntas em saúde. Manuela Ferreira, presidente da Escola Superior de Saúde de Viseu, e Ângelo Marinho, secretário do Conselho Directivo da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, foram outros dos intervenientes na sessão de abertura.
O congresso conta com a apresentação de comunicações livres, em que vão ser abordadas as seguintes temáticas: “Enfermagem Comunitária no panorama Europeu”, “Saúde e Identidade: Desafios da Literacia nas Organizações e no Ensino Superior”.

