Turismo em Coruche cresce a dois dígitos e consolida-se como destino de natureza

Os números confirmam uma trajectória sustentada de crescimento do turismo em Coruche, com aumentos expressivos na procura, na oferta de alojamento e no número de dormidas. O concelho afirma-se, cada vez mais, como um destino associado à natureza, à tranquilidade e a experiências autênticas ligadas ao território. Em 2025, o turismo em Coruche registou crescimentos significativos em vários indicadores, com destaque para o número de visitantes, as dormidas e a capacidade de alojamento. Os dados foram apresentados no IV Encontro Turismo de Coruche, realizado a 19 de Janeiro, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

De acordo com a vice-presidente da câmara municipal e vereadora do Turismo, Susana Cruz, o posto de turismo do concelho recebeu, em 2025, um total de 2.673 visitantes, o que representa um aumento de 41,6% face ao ano anterior. Cerca de 13% destas visitas tiveram origem internacional, sobretudo de França, Espanha e Holanda, associadas maioritariamente à Estrada Nacional 2 e ao autocaravanismo. Também o Observatório do Sobreiro e da Cortiça registou um crescimento superior a 24% no número de visitantes em comparação com 2024, sendo cada vez mais procurado por turistas norte-americanos, canadianos, ingleses e holandeses. Segundo a autarca, Coruche passou a integrar de forma regular os circuitos turísticos entre Lisboa e Évora, funcionando como ponto de paragem e visita. Os museus e núcleos museológicos do concelho apresentaram igualmente um aumento expressivo, com mais 46,5% de visitantes, totalizando 4.487 visitas em 2025. Este crescimento resulta, em parte, da reabertura de espaços que estiveram encerrados para obras no ano anterior, como o Museu Municipal e o Núcleo Rural, mas também de uma maior procura turística pelo território.

Na área do alojamento, Coruche contava, no início de 2026, com cerca de 49 alojamentos locais registados, além de um hotel e sete empreendimentos turísticos, disponibilizando pouco mais de 300 camas. Entre 2023 e 2025, o número de camas cresceu 20,5%, acompanhando o aumento da procura e o interesse de investidores no sector. Relativamente às dormidas, os dados apontam para um crescimento acumulado de cerca de 80% entre 2019 e 2024, colocando Coruche entre os concelhos da região envolvente com maior evolução neste indicador. “Até Setembro de 2024, o concelho já tinha superado o total de dormidas registadas em todo o ano anterior, evidenciando uma evolução contínua da actividade turística”, referiu José Santos, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo. O responsável sublinhou ainda que Coruche tem registado crescimentos anuais a taxas de dois dígitos, classificando o percurso do município como uma boa prática à escala regional. Destacou igualmente a aposta no turismo de natureza, no cycling, nos percursos pedestres e no autocaravanismo como fatores determinantes para a afirmação do concelho enquanto destino turístico.