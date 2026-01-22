Barquinha reforça escolas com contratação de três assistentes operacionais

A Câmara de Vila Nova da Barquinha iniciou o ano de 2026 com a contratação de três assistentes operacionais, por tempo indeterminado, para reforçar o Agrupamento de Escolas do concelho. Os novos trabalhadores integram a carreira e categoria de assistente operacional, desempenhando funções essenciais no apoio diário à comunidade educativa e ao normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino do concelho.

Segundo o executivo municipal, liderado por Manuel Mourato, este reforço de recursos humanos representa mais um passo na consolidação de uma educação de qualidade em Vila Nova da Barquinha, garantindo melhores condições de trabalho nas escolas e um acompanhamento mais eficaz dos alunos. A medida insere-se nas prioridades definidas para o actual mandato autárquico, no qual a educação é assumida como uma área estratégica de investimento público, reflectindo a aposta contínua na valorização dos serviços educativos e na melhoria das respostas à população.