uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Política Barquinha reforça escolas com contr ...

Barquinha reforça escolas com contratação de três assistentes operacionais

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Vila Nova da Barquinha iniciou o ano de 2026 com a contratação de três assistentes operacionais, por tempo indeterminado, para reforçar o Agrupamento de Escolas do concelho. Os novos trabalhadores integram a carreira e categoria de assistente operacional, desempenhando funções essenciais no apoio diário à comunidade educativa e ao normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino do concelho.
Segundo o executivo municipal, liderado por Manuel Mourato, este reforço de recursos humanos representa mais um passo na consolidação de uma educação de qualidade em Vila Nova da Barquinha, garantindo melhores condições de trabalho nas escolas e um acompanhamento mais eficaz dos alunos. A medida insere-se nas prioridades definidas para o actual mandato autárquico, no qual a educação é assumida como uma área estratégica de investimento público, reflectindo a aposta contínua na valorização dos serviços educativos e na melhoria das respostas à população.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...