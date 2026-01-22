uma parceria com o Jornal Expresso

Chamusca debate futuro da paisagem em sessão no Observatório da Charneca

O futuro da paisagem da Chamusca vai estar em debate no próximo dia 7 de Fevereiro, a partir das 14h30, numa sessão participativa que decorre no Observatório da Paisagem da Charneca (OPC), no Casal do Gavião. A iniciativa é promovida pelo Projecto TOPIO e pretende envolver a comunidade na definição de estratégias para o desenvolvimento sustentável do território.
A sessão, intitulada “Qual Futuro Queremos para a Paisagem da Chamusca?”, começa com a recepção dos participantes e um momento de convívio. Segue-se a apresentação dos resultados do Mapa Comunitário da Chamusca, um trabalho desenvolvido com base na participação da população local, que servirá de ponto de partida para a construção de uma visão partilhada sobre a paisagem do concelho. O programa inclui ainda um momento de reflexão colectiva sobre a identidade da paisagem local e o lançamento do livro “Paisagem e Identidade: a Chamusca entre o Campo e a Charneca”. A visão resultante deste encontro irá sustentar a elaboração do futuro Plano de Acção e Monitorização da Paisagem da Chamusca, a desenvolver em sessões posteriores.
O Projecto TOPIO tem vindo a trabalhar na valorização da paisagem enquanto elemento central do desenvolvimento local, promovendo a participação pública e o envolvimento de diferentes entidades na tomada de decisão. O projecto é financiado pelo Programa Europeu Horizon e procura acompanhar o impacto da actividade humana na paisagem, desenvolvendo metodologias que reforcem a colaboração entre comunidades, municípios, associações e outras organizações na gestão sustentável do território.

